明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆孤独を感じやすい日です。周りに取り残されたような、寂しい気持ちになってしまうかも。今日は無理して会話をする必要はありません。B型の運勢……★★★☆☆落ち着いた判断や慎重な姿勢が成功につながる一日。これから新しく始めたい事がある人は、人に聞いたり本を読んで情報を集めるとよいでしょう。O