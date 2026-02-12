東京電力は2月12日会見を開き、9日に再稼働した柏崎刈羽原発6号機の今後の工程を説明しました。3月中旬の営業運転開始を目指していて、現在はおおむね予定通り進んでいるということです。 【柏崎刈羽原発菊川浩 ユニット所長】「おおむね我々が考えている時間・スケジュールで現場は進捗している」トラブルによる調査のため、再稼働後に停止していた6号機の原子炉を2月9日に再起動した東京電力。原子炉内に発生させた蒸気