ミラノ・コルティナオリンピック、新潟県勢の活躍をお伝えします。2月12日未明に行われたスノーボード男子ハーフパイプの予選。村上市出身の平野歩夢選手と妙高市の専門学校に所属する山田琉聖選手が見事、予選突破を決めています。 ■前回王者・平野歩夢 ケガを感じさせない安定した滑り披露 日本時間の2月12日未明に行われたスノーボード男子ハーフパイプの予選。ここに登場したのが…【