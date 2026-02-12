ミラノ・コルティナオリンピック、新潟県勢の活躍をお伝えします。スノーボード・ハーフパイプの予選が行われ、女子では前回大会銅メダルの妙高市出身・冨田せな選手と新潟市の開志創造高校の工藤璃星選手が出場。ともに決勝進出を決めました。 ■前回銅・冨田せな 全体9位で予選通過「私らしくしっかり攻める」 日本時間の2月11日夜行われたスノーボード女子ハーフパイプの予選。県勢とし