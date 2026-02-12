文化放送で現在放送中の、俳優・菅井友香がパーソナリティを務める番組『サントリー生ビールpresents菅井友香の今日も推しとがんばりき』（毎週木曜日 午後9時30分～10時00分）では、2月19日（木）の放送から、番組新タイトル『サントリー生ビールpresents 菅井友香のぷっはーと乾杯ラジオ』とし、リニューアルする。 サントリー生ビールの商品リニューアルに