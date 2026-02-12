【モデルプレス＝2026/02/12】元SKE48で、現在はガールズアイドルグループ・Nü FEEL.（ニューフィール）のメンバーとして活動する鈴木愛來（19）が、 脳梗塞で入院していることがわかった。2月12日、グループの公式X（旧Twitter）によって発表された。【写真】19歳元SKEの鈴木愛來とは？◆鈴木愛來、脳梗塞発症で入院Nü FEEL.の公式Xでは、鈴木が脳梗塞を発症し入院治療中であること、ならびに、現在は医師の指示のもと