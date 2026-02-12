さつま町で12日午後、木を伐採していた男性（78）が倒れた木の下敷きになり、死亡しました。 さつま警察署によりますと、12日午後2時過ぎ、さつま町神子の山林で、木を伐採していたさつま町鶴田の会社員、正岡道利さん（78）が、倒れた木の下敷きになっているのが見つかりました。 正岡さんは心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、約3時間半後に死亡が確認されました。 正岡さんと離れた場所で作業していた同僚が、正岡さんの