円安方向に動く、ドル円一時１５３．７０レベル＝ロンドン為替 ロンドン午後に入ってからも。円売りの動きが継続。ドル円は153.70レベルに高値を更新。ユーロ円は182.46レベル、ポンド円は209.48レベルなどにそれぞれ本日の高値を伸ばしてきている。 USD/JPY153.66EUR/JPY182.39GBP/JPY209.38