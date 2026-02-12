開催中のミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグルで２０２２年北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が銅メダルを獲得した。２大会連続の表彰台入りも男子日本では初となった。予選１回目で８５・４２点とただ１人８０点台をたたき出す圧巻の滑りで決勝進出。決勝１回目は８０・３５点で５位に入り、決勝２回目は第２エアで高難度のコーク１４４０で８３・４４点をたたきだすなど高いパフォーマンスを