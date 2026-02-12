◆ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子１次リーグ（１２日、コルティナ・カーリング・オリンピックスタジアム）女子の１次リーグ（Ｌ）が開幕。日本代表で世界ランキング５位のフォルティウスは、２０２２年北京五輪銅メダルで同４位のスウェーデンに４―８で敗れ、黒星スタートとなった。最終第１０エンド（Ｅ）を残し、負けを認めるコンシードで敗戦。第４Ｅで最終投者（スキップ）の吉村紗也香（３４）のミスショットで３