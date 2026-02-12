お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が12日放送のフジテレビ系『この世界は１ダフルSP』（後8：00〜後9：54）に出演。きむらバンドが大ファンである木村拓哉の魅力を熱弁した。【別カット】憧れの木村拓哉を前に…緊張する渡辺翔太きむらバンドは木村のファンを公言しており、コンビ名の由来も木村拓哉の“たく”と赤木が好きなイチローの“ロー”を合わせたものと明かしていた。番組では、Snow Manの渡辺翔太と