曲かけ練習を終え、観客に手を振るペアの三浦璃来（左）、木原龍一組＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート団体のメダル授与で表彰台に上がった選手の靴のブレード（刃）が傷ついた問題で、日本の2大会連続銀メダルに貢献したペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）はともにスペアの靴で表彰式に出ていたことを明らかにした。12日の試合会場での公式練習後、木原は「万が一のために替えていた」と話した。15