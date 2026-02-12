気になるニュースの最先端を、記者の裏話を交えながら深掘りする「edge23」。今回のテーマは「衆院選の歓喜と悲嘆の裏側で…各所から漏れた意外な“本音”」です。解散から投開票まで16日と戦後最短となった今回の選挙。高市総理が率いる自民党が圧勝し、中道改革連合はベテラン議員や幹部が軒並み落選。壊滅的大敗を喫す結果となりました。各党の幹部・政府関係者の本音、そして選挙でも注目された「食料品の消費税ゼロ」の実現に