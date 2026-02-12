タレントのビートたけしが１２日、東京・東洋館で行われたお笑いコンテスト「たけしが認めた若手芸人ビートたけし杯『お笑い日本一』」に名誉顧問として出席。後輩芸人へ、今のお笑いは「不遇の時代」としながら熱くエールを送った。たけしは「昔俺らが漫才やってる時は北島三郎さんとかの前座で地方まわって結構良い金になった。帰って東京に行けば演芸場もあるし、たまにテレビ出てもうれしかったけど、テレビも地上波と（