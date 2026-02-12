12日、衆院選で大敗した中道改革連合は、翌13日の代表選を前に共同記者会見を行った。立候補したのは、立憲民主党元幹事長の小川淳也氏と、衆院当選8回の階猛氏という共に東大法学部出身で元総務政務官という経歴を持つ二人。歩んできた道のりや強みなど、“両者の違い”についてテレビ朝日政治部で野党担当の杉本慎司記者に聞いた。【映像】「野球少年時代」の階氏&小川氏杉本記者は階氏について「岩手県盛岡市出身の59歳