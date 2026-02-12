（台北中央社）台湾で対中政策を担う大陸委員会の邱垂正（きゅうすいせい）主任委員（大臣）は12日、ラジオ番組のインタビューを受け、中国への渡航に際しては、人身安全のリスクを慎重に評価するよう呼びかけた。今年1月に中国に渡航し、連絡が取れなくなったり、事情聴取や人身の自由の制限を受けたりした台湾人は20人に達したと明らかにした。邱氏は、中国渡航のリスクが高まっていると指摘。2024年に連絡が取れなくなったり、