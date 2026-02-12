ABNアムロ・オープン大会期間：2026年2月9日～2026年2月15日開催地：オランダ ロッテルダムコート：ハード（室内）結果：[カレン カチャノフ] 1 - 2 [ハウメ ムナル] 試合の詳細データはこちら≫ ABNアムロ・オープン第4日がオランダ ロッテルダムで行われ、男子シングルス2回戦で、第5シードのカレン カチャノフとハウメ ムナルが対戦した。第1セットはハウメ ムナルが7-6で先取