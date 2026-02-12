歩き湯【漫画】本編を読む数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)さんは、SNSを中心に短編漫画を公開している。独特な世界観がなんとも魅力的で、どの作品も続きが気になってしまう。今回は夏に読みたい3つの作品を紹介するとともに、著者に「怪談 歩き湯」が誕生したきっかけについても伺った。■温泉の中から伸びていた「小さな手」「ヒマワリ畑の子供たち」1-11-2「ヒマワリ畑の子供たち」1-3本作「