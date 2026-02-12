スマホ決済大手の「PayPay」は、クレジットカード大手のVisaと提携し、海外でのサービス展開を目指すと発表しました。PayPayは、Visaと戦略的パートナーシップ契約を結び、Visaの加盟店網などを利用してスマホを使ったキャッシュレス決済サービスを世界各国で展開していくことなどについて、検討を開始したと明らかにしました。まずはアメリカでPayPayが主導する合弁会社を立ち上げ、カリフォルニア州などを視野に、スマホによるタ