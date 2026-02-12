１２日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキー男子モーグルで、１位の選手と２位の選手の得点が同点という大接戦が繰り広げられた。その結果、王者のキングズベリーが涙をのんだ。堀島行真（トヨタ自動車）は銅メダルだった。（デジタル編集部）２０１８年平昌五輪金メダルなど第一人者のミカエル・キングズベリー（カナダ）は堀島を上回る８３・７１点を挙げてトップに立った。そして最終滑走者のク