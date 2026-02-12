「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子モーグル・決勝」（１２日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）日本のエース堀島行真（トヨタ自動車）は２大会連続の銅メダルを獲得した。ウッズ（オーストラリア）、キングズベリー（カナダ）に逆転を許し、悲願の金メダルはならなかった。表彰式後、堀島は「もちろん、メダルは嬉しいですが、悔しい思いもありますし、ただ、４位の方とかを含めて頑張ってきて