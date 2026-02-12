Image: NextSense ユーザーがイヤホンに求めるものは、「音を聞くこと」です。…が、最近は“サブの仕事にも注目が集まっています。サブ仕事とはヘルストラッキング。昨年リリースされたAppleのAirPods Pro 3は心拍モニタリングができますが、今後、イヤホン業界全体でヘルス機能はますます向上していきそう。リアルタイムで眠りをチェックGoogle親会社アルファベットの研究開発部門Google X