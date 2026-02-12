フリースタイルスキー男子モーグル決勝ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル決勝が12日に行われ、堀島行真（トヨタ自動車）が決勝の2回目で83.44点をマーク。2大会連続で銅メダルを獲得した。ファンからは得点が伸びなかった採点に不満の声が上がっているが、NHKのスタジオゲストとして出演した2018年平昌五輪モーグル男子銅メダリストで競輪選手の原大智がその理由を分析した。堀島は10日の予選1回目で