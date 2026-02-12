【マクドナルド】ではいま、食欲をそそられそうな「期間限定メニュー」が登場中。バーガーだけでは物足りない時に追加するのはもちろん、小腹が空いた時に単品で味わうのもおすすめです。今回は今だけ味わえるチキンナゲットと、2つのお菓子がタッグを組んだフローズンスイーツをご紹介します。 大人な仕上がりの「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック 5ピース」