7人組グローバルグループ・ENHYPEN初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』が、2月27日から2D・SCREENX、3月27日から4DX・ULTRA 4DXで日本公開される。それに先立って、SCREENX予告が解禁され、入場者プレゼントの配布も発表された。【写真】ENHYPENからの愛がたっぷり！入場者プレゼント第1弾本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタ