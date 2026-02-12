俳優の木村拓哉（53）が、12日放送のフジテレビ「この世界は1ダフル」（後8・00）にゲスト出演。Snow Man渡辺翔太（33）と対談した。長女Cocomi、次女Koki,に「トト」と呼ばれている木村。渡辺はなぜ「トト」なのか、本人に質問をぶつけた。木村は「ちびっこがたくさんいる所で“パパ”とか“お父さん”とか。海外の方もいらっしゃるようなとこだったから“ダディ”とか“ダッド”って言ってるみなさんがいたんだけど。