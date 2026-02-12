15日（日本時間16日）から始まるフィギュアスケート・ペアの公式練習が12日、本番リンクで行われた。団体SP、フリーとも1位で銀メダル獲得に貢献した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が調整した。SP曲かけは3回転トーループやスロー3回転ジャンプなどノーミスで通した。練習に詰めかけた観衆の拍手をあおる場面もあり、悲願の金メダルへ絶好調ぶりをうかがわせた。今大会は団体の表彰台に乗った選手が刃こぼれを起こす