「ビートたけし杯『お笑い日本一』」が12日、東京・浅草の東洋館で行われ、人力舎所属の結成6年目、片山智勝（35）とジョン（29）のコンビ「スパイシーガーリック」が優勝した。優勝賞金30万円をかけ、「その日一番ウケた奴に賞を贈る」という考えのもと、ビートたけしが若手芸人のネタを直接審査。過去には「優勝者なし」という結果もあったガチンコ対決だ。第8回となった今回は審査員のナイツ、たけしに加えてビートきよしがサプ