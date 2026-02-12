中部国際空港旅客サービスは、案内所や免税店など接客業務の従業員制服を2月17日からリニューアルする。2015年以来約11年ぶりのリニューアルで、開港20周年を迎えた2025年に従業員がデザイン選定や試着会に参加して決定した。コンセプトは「つながる」「ひろがる」「つづく」。デザインは岡義英氏が担当し、ミッドネイビーを基調にセントレアのロゴにも使うセントレアブルーのラインを入れ、日本の水引や糸、結び目をモチーフとし