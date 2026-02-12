◆ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー距離女子１０キロ（１２日・テーゼロ距離競技場）クロスカントリー女子１０キロフリーが行われ、２大会連続出場の土屋正恵（２９）＝弘果ク＝は２５分０秒４で走破した。競技は３０秒毎にスタート。土屋は７番目にスタートし、７選手がゴールした時点ではトップだったが、２５人がゴールした時点ではトップと約５３秒差の８番目のタイムとなった。競技はまだ行われている。