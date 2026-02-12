◆ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１２日＝大谷翔太】ペアの公式練習が本番会場で行われ、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が１６日（日本時間１７日）のショートプログラム（ＳＰ）に向けて調整を行った。ＳＰの曲をかけ、サイドバイサイドの３回転トウループ、スロー３回転ルッツを着氷。ほぼノーミスの練習を見せ、こ