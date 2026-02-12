現金を出さずに簡単に支払いができるキャッシュレス決済。QRコード決済で国内トップの「PayPay」がアメリカに進出すると発表しました。【写真を見る】自動的にウォン換算韓国版PayPay画面アメリカ進出の狙いは？井上貴博キャスター：これから春休みシーズンに入りますので海外旅行を計画している方もいらっしゃるのではないでしょうか？各国のキャッシュレス事情から、お国柄が色濃く見えてきました。PayPayがアメリカへ進出する