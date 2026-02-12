ブルペンで投げ込む横浜ＤｅＮＡ・島田＝嘉手納２軍で初のキャンプを過ごすルーキーの島田（東洋大）が、４度目のブルペン入りで順調な調整ぶりを見せた。変化球も交えて約４０球を投げ、「いい感覚」と手応えをにじませる。１月の新人合同自主トレーニングでは中盤からコンディション不良のため別メニューで調整を続けていたが、現在は通常メニューをこなす。同じく２軍で調整する森原や石田健らベテラン投手からプロの心構え