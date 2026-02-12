お笑いコンビ「カベポスター」の浜田順平（３８）が１２日、ＭＢＳラジオ「トークでパンチＶＳ武川」（木曜午後６時）に出演し、東京進出への意気込みを語った。浜田は現在、ピン芸人時の名称「チャギントン」として「Ｒ―１グランプリ２０２６」に出場。準決勝に進出した。チャンギントンは、列車を擬人化したイギリスのアニメが由来だという。「ＮＳＣ（吉本総合芸能学院）の時にやってたピン名が『初乗りトーマス』だった