ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子モーグル決勝（１２日）で、前回北京五輪銅メダルの堀島行真（２８＝トヨタ自動車）は８３・４４点で銅メダルを獲得した。１０日の予選では、堀島はただ１人の８０点台となる８５・４２点で首位突破。「一日休むことができるのでこの４日間頑張った分、体を休めて、３０分しか合わせる時間がないので、この３０分でどう合わせるか、ラスト２本頑張ります」と笑顔で意気込みこの