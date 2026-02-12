老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、66歳で厚生年金に加入している方の年金についてです。Q：66歳で厚生年金保険料を支払ったら、将来受け取れる老齢厚生年金は増える？「66歳ですが、給料から厚