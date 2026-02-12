M!LKの山中柔太朗さん（24）と超特急の郄松アロハさん（25）にインタビュー。13日に公開する映画『純愛上等！』でW主演する2人に、映画の見どころやお互いのグループについて伺いました。■こだわりの“壁ドンシーン”映画『純愛上等！』は、敵対する高校のヤンキー2人の純愛ストーリー。山中さん演じる白岩高校のトップ・佐藤美鶴と、アロハさん演じる紅桜高校の亀井円が、共に過ごしていくうちに、お互いの魅力に気づいて