宇多田ヒカルが12日放送のテレビ朝日系『祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP』に出演。息子と暮らしているロンドンについて「ずっといるつもりじゃなかった」と明かした。【番組カット】超貴重！笑顔を見せる黒柳徹子＆宇多田ヒカル宇多田は29歳の時に「ギリギリワーホリが取れた」として、2年間を目安にロンドンに向かったという。当初は「ずっといるつもりじゃなかった」というが、「いい友達ができて街も