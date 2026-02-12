鎌倉紅谷は看板商品「クルミッ子」が10個入った期間限定商品「クルミッ子 10個入（缶）ライラック」の発売を発表。2026年2月20日より全直営店舗（一部除く）、2月23日より公式オンラインショップで販売が始まります。販売方法について紹介します（画像は全て提供）。【画像】リスッ子必見！ ライラック缶の背面デザインや歴代カラーを一覧で見る激レア！ その年だけの限定カラー缶2020年9月に「楽しさ、ワクワクが続く、缶に入った