All About ニュース編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「東京郊外」に関するアンケート調査を実施しました。本記事では、その中から「治安がいいと思う市」ランキングの結果を、東京ガイドが紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：国立市／28票 2位に選ばれたのは「国立市」でした。東京都のほぼ中央に位置する国立市は、都内でも指折りの面積が小さいコンパクトな市です。市内にはJR中