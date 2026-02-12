J2・湘南ベルマーレの公式X（旧Twitter）アカウントは2月9日、投稿を更新。マスク着用呼び掛けに「マスク強制は人権侵害」「なんでもかんでも噛み付けばイイってもんじゃない」など、賛否両論が寄せられています。【投稿】マスク着用呼び掛けになぜか賛否「どうせ見に行かない人たちが文句言ってる」同アカウントは「明日は公開日」と告知。続けて「感染症予防のため、明日以降のファンサービスで【マスク着用】のご協力をお願いい