国網青海省電力公司の運用・保守担当者はこのほど、タングラ峠付近の標高5211．5メートル地点で超高電圧の等電位活線作業を成功裏に実施し、青蔵（青海省―西蔵自治区）連系プロジェクトの±400キロボルト（kV）柴拉直流送電線の不具合を解消した。これにより、チベット自治区の春節（旧正月、2026年は2月17日）期間中の電力安定供給の基盤を固めた。中央テレビニュースが伝えた。保守作業現場の酸素濃度は平地のわずか40％で、気