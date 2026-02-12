リアルピースの2nd写真集『Piece by Piece』（宝島社）が2月12日に発売された。その発売記念イベントが2月11日にジュンク堂書店・池袋本店にて開催され、マスコミ向けの囲み取材にメンバーのかずぅ、こーた、かちょー、なお、こぺが応じた。 （関連：【画像あり】写真集発売記念イベントに登場したリアルピースのメンバーたち） リアルピースは、YouTube登録者数136万人、TikTok