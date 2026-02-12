転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアは2026年2月2日、20〜59歳のビジネスパーソン1万5000人を対象に実施した「共働き夫婦の実態調査」の結果を発表した。パートナーの転職を「応援する」は90.0％＜共働き夫婦の世帯年収...最多は「800〜900万円未満」の調査結果転職サービス「doda」調査＞の続きです。また、転職した当時共働きだった人の転職理由を聞くと、最多は「給与が低い・昇給が見込めない」の33.4％だっ