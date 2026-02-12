◆ソフトバンク春季キャンプ（12日、宮崎）ソフトバンクの育成3年目、藤原大翔投手（20）が、B組（2軍）のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、自己最速に2キロと迫る153キロをマークした。「真っすぐは思っている以上に球がいった。変化球は後半になるにつれ修正ができた」。打者5人に25球を投げて無安打。1四球を与えたが、2三振を奪った。先頭の広瀬結を遊ゴロに打ち取ると、佐倉を直球で見逃し三振、石塚は遊ゴロに