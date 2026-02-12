現在休館中の福岡県飯塚市の芝居小屋「嘉穂劇場」（国登録有形文化財）について、市は12日、10月に再開場させると明らかにした。原則週5日開館し、内部見学のほか、展示会や撮影会向けの貸し館も始める。市は「訪日客を呼び込む『キラーコンテンツ』にしたい」と意気込む。