◇タイトル【速報】フリースタイルスキー男子モーグル 堀島行真選手が銅メダル ミラノ・コルティナ五輪◇本文日本時間2026年2月12日、ミラノ・コルティナ五輪、フリースタイルスキー男子モーグル決勝が行われ、堀島行真選手が銅メダルを獲得しました。