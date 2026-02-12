「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子モーグル・決勝」（１２日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）日本のエース堀島行真（トヨタ自動車）は上位８人で争う決勝の２回目、８３・４４をマーク。２大会連続の銅メダルとなった。決勝の２回目。温存していたコーク１４４０を繰り出し、着地も成功。ガッツポーズを繰り出した。得点を確認すると、何度も拳を突き上げた。今年１月に米ニューハンプシャ