新秩父宮ラグビー場の新たな呼び名が「SMBC Olive SQUARE（オリーブスクエア）」になります。新秩父宮ラグビー場の着工に向け鹿島建設や三井不動産など事業者が開いた説明会で、三井住友フィナンシャルグループがネーミングライツを取得したと発表しました。新たな呼び名は「SMBC Olive SQUARE」で、関係者によりますと、契約は10年間で総額100億円規模になるということです。国内初の屋内型ラグビー場となる計画で、ラグビーの試