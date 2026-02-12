◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）＝２月１２日、キングアブドゥルアジーズ競馬場米国の殿堂入り調教師がフォーエバー包囲網の中心にそびえ立つ。フォーエバーヤングにとって、最大のライバルと言われるナイソス（牡５歳、父ナイキスト）を管理するのは米国のバファート調教師。今回はネバダビーチ（牡４歳、父オマハビーチ）と２頭のＧ１ウィナーで臨む。ナイソス